Омск примет крупные международные фестивали

Детский международный театральный фестиваль «Зажигаем звезды в Сибири» пройдет в Омске в 2026 году. В городе в 2026 году планируется провести шесть крупных мероприятий международного и всероссийского масштаба.
В частности, ожидается проведение праздника «Федеральный сабантуй — 2026» с участием около 100 тысяч человек. Также запланировано проведение Всемирного этнокультурного форума и масштабного фестиваля уличного искусства.
Об этом Виталий Хоценко сообщил после того, как стало известно о победе Омска в конкурсе на звание «Культурной столицы-2026».