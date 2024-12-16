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Омск примет крупные международные фестивали

Об этом сообщил губернатор региона.

Источник: Мэрия Омска

Детский международный театральный фестиваль «Зажигаем звезды в Сибири» пройдет в Омске в 2026 году. В городе в 2026 году планируется провести шесть крупных мероприятий международного и всероссийского масштаба.

В частности, ожидается проведение праздника «Федеральный сабантуй — 2026» с участием около 100 тысяч человек. Также запланировано проведение Всемирного этнокультурного форума и масштабного фестиваля уличного искусства.

Об этом Виталий Хоценко сообщил после того, как стало известно о победе Омска в конкурсе на звание «Культурной столицы-2026».