Два самолёта рейса Омск — Нижневартовск ушли на запасные аэродромы

Второй инцидент произошёл вечером на обратном рейсе из Омска в Нижневартовск. Экипаж сообщил о малом остатке топлива и запросил посадку на ближайшем аэродроме. В 20:33 по местному времени самолёт успешно приземлился в Ханты-Мансийске.