Олбани
-1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два самолёта рейса Омск — Нижневартовск ушли на запасные аэродромы

Оба инцидента связаны с техническими проблемами.

Источник: Om1 Омск

Двум самолётам авиакомпании «ЮТэйр», выполнявшим рейсы по маршруту Омск — Нижневартовск, пришлось изменить курс и следовать на запасные аэродромы из-за технических неисправностей. Инциденты произошли 13 декабря с разницей в несколько часов, сообщает телеграм-канал AVIA-INCIDENT.

Первый случай произошёл утром: самолёт, направлявшийся из Нижневартовска в Омск, совершил посадку в Сургуте. Экипаж принял решение изменить маршрут из-за превышения допустимой скорости полёта с выпущенными закрылками.

Второй инцидент произошёл вечером на обратном рейсе из Омска в Нижневартовск. Экипаж сообщил о малом остатке топлива и запросил посадку на ближайшем аэродроме. В 20:33 по местному времени самолёт успешно приземлился в Ханты-Мансийске.