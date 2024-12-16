Два самолёта рейса Омск — Нижневартовск ушли на запасные аэродромы

Двум самолётам авиакомпании «ЮТэйр», выполнявшим рейсы по маршруту Омск — Нижневартовск, пришлось изменить курс и следовать на запасные аэродромы из-за технических неисправностей. Инциденты произошли 13 декабря с разницей в несколько часов, сообщает телеграм-канал AVIA-INCIDENT.
Первый случай произошёл утром: самолёт, направлявшийся из Нижневартовска в Омск, совершил посадку в Сургуте. Экипаж принял решение изменить маршрут из-за превышения допустимой скорости полёта с выпущенными закрылками.
Второй инцидент произошёл вечером на обратном рейсе из Омска в Нижневартовск. Экипаж сообщил о малом остатке топлива и запросил посадку на ближайшем аэродроме. В 20:33 по местному времени самолёт успешно приземлился в Ханты-Мансийске.