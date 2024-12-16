Олбани
-1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За неделю в Новосибирскую область въехало 7638 иностранных граждан

16 декабря на еженедельном совещании правительства Новосибирской области руководитель ГУ МВД Андрей Кульков сообщил о миграционной ситуации в регионе.

Источник: РИА "Новости"

За последнюю неделю в Новосибирскую область через пункты пропуска въехало 7638 иностранных граждан, в то время как выехало 9519.

В ходе проведенных профилактических мероприятий было проверено 13 объектов, в результате чего выявлено 131 нарушение миграционного законодательства. Один иностранный гражданин был депортирован.

Кульков также рассказал о рейде, проведенном 11 декабря в Хилокском жилмассиве, где проверялось соблюдение законодательства РФ иностранными работниками. В ходе проверки были обследованы 41 иностранный гражданин и 17 автомобилей. В отношении одного из иностранцев составлен административный протокол, и он помещен в центр временного содержания для последующего выдворения. Кроме того, административные протоколы были составлены в отношении пяти водителей.

Ситуация с миграцией продолжает оставаться под контролем правоохранительных органов региона.