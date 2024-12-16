За неделю в Новосибирскую область въехало 7638 иностранных граждан

За последнюю неделю в Новосибирскую область через пункты пропуска въехало 7638 иностранных граждан, в то время как выехало 9519.
В ходе проведенных профилактических мероприятий было проверено 13 объектов, в результате чего выявлено 131 нарушение миграционного законодательства. Один иностранный гражданин был депортирован.
Кульков также рассказал о рейде, проведенном 11 декабря в Хилокском жилмассиве, где проверялось соблюдение законодательства РФ иностранными работниками. В ходе проверки были обследованы 41 иностранный гражданин и 17 автомобилей. В отношении одного из иностранцев составлен административный протокол, и он помещен в центр временного содержания для последующего выдворения. Кроме того, административные протоколы были составлены в отношении пяти водителей.
Ситуация с миграцией продолжает оставаться под контролем правоохранительных органов региона.