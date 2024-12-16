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Влюбилась в труп: сотрудница новосибирского морга сделала признание

По словам 26-летней девушки, мёртвый парень занял особое место в её сердце.

Источник: РИА "Новости"

Сотрудница морга в Новосибирске призналась в любви к трупу. Свою первую встречу с мёртвым парнем девушка назвала «свиданием», она разговаривала с ним и даже написала стих. А спустя два месяца вышла замуж за своего жениха.

Историю рассказал телеграм-канал «Shot» со ссылкой на публикации девушки в соцсетях.

26-летняя Виктория работает танатопрактиком — готовит тела к погребению (бальзамирует, наносит макияж и прочее). На своих страничках в соцсетях она рассказала об одном из мёртвых пациентов — 25-летнем бармене Никите, участнике телешоу «На ножах». Как сообщает tg-канал, девушка в него влюбилась.

Первые шесть часов работы с телом погибшего Виктория называет «свиданием», на котором они общались.

«В первый день после “свидания” девушка возвращалась домой в слезах», — говорится в публикации «Shot».

Далее, пишет tg-канал, Виктории становилось хуже, словно Никита был её знакомым. Она даже написала стих о покойнике и переслала его маме.

«Погибший парень, по её словам, занял особое место в сердечке», — говорится в публикации «Shot».

Указано, что спустя два месяца Виктория вышла замуж за своего жениха.

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