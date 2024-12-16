Новый министр здравоохранения назначен в Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников назначил нового министра здравоохранения региона, о чём сообщил на оперативном совещании правительства в понедельник, 16 декабря. В этой должности утверждён Ростислав Заболоцкий, до этого бывший в ней временно исполняющим обязанности.
Заболоцкий сменил на посту Константина Хальзова, который перешел на должность заместителя губернатора. Тем не менее Хальзов продолжает курировать деятельность минздрава, а также министерства труда и социального развития региона.
Ростислав Заболоцкий родился в 1973 году в Тернополе. Он окончил Новосибирский государственный медицинский институт. Свою карьеру Заболоцкий начал в 1996 году как травматолог-ортопед в городской детской больнице скорой помощи. Там же он в 2005 году возглавил отделение, а с 2007 года занимал пост главного врача больницы.