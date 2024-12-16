В небе над Башкирией одновременно взойдут Марс и Луна

Как рассказали в уфимском планетарии, Красная планета будет видна как яркая оранжевая звезда на востоке поздним вечером. Увидеть Марс можно немного выше горизонта в созвездии Рака, то есть чуть правее и выше спутника Земли. Марс взойдет после семи вечера.