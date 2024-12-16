В небе над Башкирией одновременно взойдут Марс и Луна

Жители Башкирии станут свидетелями необычного астрономического явления. На ночном небе 18 декабря взойдут Луна и Марс. Светила появятся на небосклоне практически одновременно.
Как рассказали в уфимском планетарии, Красная планета будет видна как яркая оранжевая звезда на востоке поздним вечером. Увидеть Марс можно немного выше горизонта в созвездии Рака, то есть чуть правее и выше спутника Земли. Марс взойдет после семи вечера.
Под утро Луна и Красная планета окажутся высоко над горизонтом на юге, заключили в планетарии.