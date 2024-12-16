В расписании электричек на Ярославском и Павелецком направлениях уберут паузу

При этом, по словам Максима Ликсутова, уже в 2025 году, возможно, на Ярославском направлении начнется замена подвижного состава. «Модели финансирования будут разные, — сказал он.— Часть подвижного состава будет закупать ЦППК через лизинг на собственные средства. Часть финансовой нагрузки возьмет на себя Московская область. Есть также разные варианты заемного финансирования. Рассматривается в том числе использование средств правительства Москвы».