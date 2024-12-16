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В расписании электричек на Ярославском и Павелецком направлениях уберут паузу

ОАО РЖД работает над тем, чтобы на Ярославском и Павелецком направлениях убрать полуторачасовое технологическое окно в движении электропоездов. Об этом в интервью Ъ рассказал вице-мэр Москвы Максим Ликсутов.

Источник: РИА "Новости"

Речь идет о ежедневной паузе в расписании электричек между 10:30 и 12:00, во время которой ремонтируются пути. «На всех диаметрах мы с ними это давно убрали, — заявил “Ъ” Ликсутов.— Железнодорожникам предстоит проделать большую работу по перестройке своих ремонтных бригад».

Напомним, что ранее столичные власти заявляли о планах построить МЦД-5, соединив подземным тоннелем Ярославское и Павелецкое направления железной дороги. В начале 2023 года мэрия отложила проект на неопределенный срок из-за технических сложностей.

При этом, по словам Максима Ликсутова, уже в 2025 году, возможно, на Ярославском направлении начнется замена подвижного состава. «Модели финансирования будут разные, — сказал он.— Часть подвижного состава будет закупать ЦППК через лизинг на собственные средства. Часть финансовой нагрузки возьмет на себя Московская область. Есть также разные варианты заемного финансирования. Рассматривается в том числе использование средств правительства Москвы».

На уже существующих диаметрах строятся новые московские городские вокзалы, благоустраиваются небольшие станции и платформы, отметил Максим Ликсутов.

РЖД