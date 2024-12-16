Бастрыкин поручил возбудить дело из-за нарушения прав 200 дончан

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело из-за нарушения прав жителей частного сектора города Сальск в Ростовской области. Об этом рассказали представители ведомства.
Местные жители записали видеоролик, в котором рассказали, что уроженец одной из стран СНГ более 20 лет назад приобрёл местный дом в частном секторе по соседству. Из-за этого дончане лишены возможности подключить свои дома к коммуникациям — к газу, водоснабжению и электричеству.
«Многочисленные обращения в уполномоченные органы результатов не принесли», — подчеркнули в ведомстве.
Доклад по итогам расследования представит руководитель Следственного управления СКР Аслан Хуаде.