Бастрыкин поручил возбудить дело из-за нарушения прав 200 дончан

Местные жители записали видеоролик, в котором рассказали, что уроженец одной из стран СНГ более 20 лет назад приобрёл местный дом в частном секторе по соседству. Из-за этого дончане лишены возможности подключить свои дома к коммуникациям — к газу, водоснабжению и электричеству.