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Бастрыкин поручил возбудить дело из-за нарушения прав 200 дончан

Из-за уроженца одной из стран СНГ жители Сальска не могут подключить дома к коммуникациям.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело из-за нарушения прав жителей частного сектора города Сальск в Ростовской области. Об этом рассказали представители ведомства.

Местные жители записали видеоролик, в котором рассказали, что уроженец одной из стран СНГ более 20 лет назад приобрёл местный дом в частном секторе по соседству. Из-за этого дончане лишены возможности подключить свои дома к коммуникациям — к газу, водоснабжению и электричеству.

«Многочисленные обращения в уполномоченные органы результатов не принесли», — подчеркнули в ведомстве.

Доклад по итогам расследования представит руководитель Следственного управления СКР Аслан Хуаде.

СК