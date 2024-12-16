Пробки из-за нескольких ДТП парализовали движение в Перми

Движение на шоссе Космонавтов в Перми оказалось парализовано из-за нескольких ДТП возле Центрального рынка, сообщили perm.aif.ru очевидцы.
Утром понедельника, 16 декабря, жители краевой столицы вновь не смогли добраться до работы вовремя. Как рассказал perm.aif.ru один из пермяков, чтобы преодолеть расстояние от конечной автобусной остановки «Улица Мильчакова» до Центрального рынка ему потребовалось около 40 минут.
Причиной задержки стали сразу несколько дорожных аварий, которые произошли возле Центрального рынка.
«От улицы Мильчакова движение практически встало. Автобус минут 15 не мог вывернуть на шоссе, а после ещё 20 минут пробирался до следующей остановки», — поделился молодой человек с perm.aif.ru.
Как оказалось, возле рынка образовались сразу несколько аварий, одна из которых — с автобусом и легковым авто — произошла возле центрального автовокзала. Междугородний транспорт столкнулся с автомобилем у въезда на стоянку за зданием вокзала.
В телеграм-канале пермского департамента транспорта сообщили, что отставание транспорта составляет около получаса.
«Пробки 8 баллов. Отставание ряда маршрутов превышает 30 минут. Ориентируйтесь, пожалуйста, на движение в режиме реального времени по карте», — рассказали в пермском дептрансе.
Согласно данным сервиса Яндекс. Карты, из-за ДТП пробка на шоссе Космонавтов растянулась от Центрального рынка до улицы Советской армии. Движение, окрашенное красным и бордовым цветом, также распространилось на соседние с Гознаком улицы — Малкова и Стахановскую. По словам пермяков, добраться до центра Перми вовремя по этим улицам также оказалось затруднительно.