Пробки из-за нескольких ДТП парализовали движение в Перми

«Пробки 8 баллов. Отставание ряда маршрутов превышает 30 минут. Ориентируйтесь, пожалуйста, на движение в режиме реального времени по карте», — рассказали в пермском дептрансе.

Согласно данным сервиса Яндекс. Карты, из-за ДТП пробка на шоссе Космонавтов растянулась от Центрального рынка до улицы Советской армии. Движение, окрашенное красным и бордовым цветом, также распространилось на соседние с Гознаком улицы — Малкова и Стахановскую. По словам пермяков, добраться до центра Перми вовремя по этим улицам также оказалось затруднительно.