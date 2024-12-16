Примгидромет предупредил о фейках от имени Бориса Кубая

Примгидромет предупредил жителей края о случаях распространения ложной информации, так называемых фейков, от имени главы ведомства Бориса Викторовича Кубая. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале учреждения.
В ведомстве сообщили, что в последнее время участились случаи мошенничества, когда неизвестные рассылают сообщения от имени начальника Приморского УГМС, вводя сотрудников различных учреждений в заблуждение. В Примгидромете подчеркнули, что отвечать на такие сообщения, письма или звонки через мессенджеры и социальные сети не следует. Все официальные вопросы решаются только через приказы и распоряжения ФГБУ «Приморское УГМС».
Сотрудникам настоятельно рекомендуют игнорировать любые сообщения, поступившие через неофициальные каналы связи. В случае сомнений необходимо обратиться в отдел кадров, отдел наблюдательной сети и контроля наблюдений (ОНСиКН) или напрямую к руководству.
Метеорологи призывают всех сохранять бдительность.
В начале декабря «АиФ-Приморье» писал о том, что телеграм-каналы региональной направленности подверглись массированной атаке украинских ботов. Они буквально завалили администраторов фейковой информацией. Чаще всего она касалась инцидентов с участием якобы размещённых в Приморье северокорейских военных.