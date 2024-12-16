Примгидромет предупредил о фейках от имени Бориса Кубая

В ведомстве сообщили, что в последнее время участились случаи мошенничества, когда неизвестные рассылают сообщения от имени начальника Приморского УГМС, вводя сотрудников различных учреждений в заблуждение. В Примгидромете подчеркнули, что отвечать на такие сообщения, письма или звонки через мессенджеры и социальные сети не следует. Все официальные вопросы решаются только через приказы и распоряжения ФГБУ «Приморское УГМС».