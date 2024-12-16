Пенсионерка отсудила более 400 тысяч рублей у управляющей компании в Иркутске

Пенсионерка через суд добилась компенсации морального вреда от управляющей компании, обслуживающей ее дом в Ленинском округе Иркутска. Дело в том, что в ноябре 2023 года пожилая женщина вышла из подъезда и поскользнулась на наледи. Получив травму, она проходила длительное лечение.
Прокуратура направила в суд иск в отношении организации, отвечающей за уборку придомовой территории и доказала, что произошедшее — следствие халатности.
Суд требования прокурора удовлетворил. Теперь управляющая компания обязана выплатить сибирячке 400 тысяч рублей за моральный вред, а также еще 8 тысяч в счет расходов на лекарства.