В Приморском парке Таганрога открыли научную детскую площадку

Проект «Научные детские площадки» реализуется по поручению Президента РФ и нацелен на создание инфраструктуры для развивающего досуга ребят и их родителей. Он ориентирован на знакомство дошкольников и младших школьников с основополагающими научными принципами, а родителей — с современными научными тенденциями и возможностями, которые открываются благодаря карьере в области исследований и разработок.