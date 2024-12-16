В Приморском парке Таганрога открыли научную детскую площадку

Об этом сообщил исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства Сергей Орлов, посетивший объект в ходе рабочего визита в город.
Проект «Научные детские площадки» реализуется по поручению Президента РФ и нацелен на создание инфраструктуры для развивающего досуга ребят и их родителей. Он ориентирован на знакомство дошкольников и младших школьников с основополагающими научными принципами, а родителей — с современными научными тенденциями и возможностями, которые открываются благодаря карьере в области исследований и разработок.
На площадке размещено 12 элементов, в том числе «Кинематограф», «Азбука Морзе», «Слушай город», «Плавучий маяк», «Электрическая цепь», «Театр теней», игровой комплекс «Трамвай», балансир «Гриф» и другие.
— Для Ростовской области этот проект стал пилотным. Основной целью создания детской площадки такого формата является формирование интерактивного музея под открытым небом, в котором через игру дети смогут узнать, что такое электричество, как устроена Солнечная система, какова скорость распространения звука и как вычислить скорость движения, — рассказал Сергей Орлов.
В пяти городах России уже появились такие научно-познавательные объекты, на которых дети в игровой форме узнают о достижениях отечественной науки и работе ученых.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.