В Краснодаре массовым отключениям электроэнергии подвергнутся более 80 улиц

В период с 9:00 до 17:00 свет отключат в домах, расположенных по следующим адресам: ул. Береговая, 9, 11, 15, 108−126, 132; ул. Побережный переулок, 9; ул. Матросова, 111; ул. Затонная, 26−38, 27−35, 37−43, 40−42; ул. Краснодонский проезд, 94−150, 107−153, 157−165; ул. Ярославского, 68; ул. Сормовская, 200, 202; ул. Дзержинского, 2−22, 3−17, 19−21, 24−34; ул. Запорожская, 1−35, 14−60, 36−38, 37−45, 62−66; ул. Курортная, 2−12, 14−22; ул. Дзержинского, 19−21, 24−34, 35−81, 32−36, 347; ул. Карасунская, 34, 250−348, 251−347, 349; ул. Космонавтов, 1−19, 2−20, 20−42, 21−43, 31/1; ул. Черноморская, 1−35, 2−30, 31−61, 32−62; ул. Бершанской, 267−297, 299−309; ул. Братьев Черников, 18−34, 21−39, 31−55, 38−50, 42; ул. Щербиновская, 1−13, 2−12; ул. Брюховецкая, 1−31, 2−32; ул. Канеловская, 1−15, 2−14; ул. Кирилла Россинского, 42−48, 52−64; ул. Переяславская, 53−79, 54−72; ул. Российская, 64; ул. Пластуновская, 1−13, 2−12; ул. Кущевская, 1−13, 2−14; ул. Екатериновская, 33, 40−62; ул. Ирклиевская, 1−29, 2−28; ул. Достоевского, 89−125; ул. 40 лет победы, 78−100, 116−142; ул. Некрасова, 111−129; ул. 4-й проезд Достоевского, 2−38, 3−27; ул. 2-й проезд Невельского, 14; ул. Дачная, 79−95, 254−304, 306; ул. Проезды, 184−334; ул. Кругликовская улица, 2−4, 3/19; ул. Передовая, 80; ул. 2-й Ботанический проезд, 1−7, 2−6; ул. Ботаническая, 2−10; ул. Передовая, 80; ул. 1-й Ботанический проезд, 2−6; ул. Покровская, 2−22, 9−21; ул. Табачная, 2−10, 5−7; ул. Баканская, 1−9, 2−22; ул. Степная, 2−4; ул. Днестровская, 1−17, 2−26; ул. Богатая, 1−5, 2−8; ул. Академическая, 1−5; ул. Вишняковой, 2; ул. 6-я Линия Поймы реки Кубань, 81; ул. Садовая, 150−182; ул. Ставропольская, 176; ул. Кавказская, 136−154; ул. Ким, 118−122, 125−129, 133−135; ул. Шевченко, 46, 81−85, 82−108, 176, 176/10; ул. Маяковского, 105−123, 120−124; ул. Таманская, 130, 137; ул. Титаровская, 103−123, 104−130; ул. Серова, 26−48, 41−67, 43−67; ул. 3-й проезд Крупской, 17−35, 20−28; ул. Крупской, 50−64, 55−67; ул. Крайняя, 8−24; ул. Дербентская, 22−24,65−87; ул. 2-й Кузнечный Зарой, 22−36, 27−39, 53−63; ул. 4-й Обрывной проезд, 22−36; ул. 5-й Обрывной проезд, 22−36, 27−39, 52−64, 53−63; ул. Воронежская, 33, 35/1, 39, 47/2, 68−90, 76, 102−114; ул. 1-й Кузнечный Зарой, 1−31, 2−32, 52, 76; ул. Димитрова 2; ул. Промышленная, 29/а; ул. Дербентская, 65−73.



С 9:00 до 17:00 обесточат улицы: Калинина 57−59, 190−248; Урицкого 20, 29−47,12−28; Каляева 20, 21, 24−52, 29−57, 65, 68, 71−97; Алма-Атинская 166−176, 217−249; Труда 27−63, 18−38, 71−97; Скорняжная 7−9.



А с 9:00 до 12:00 будет ограничена подача электричества по адресам: ул. 8 марта, 1−17, 2−16; ул. Куренная, 1−15, 2−18; ул. Сычевая, 1−17, 2−18; ул. Запорожская, 53−83, 76−102; ул. Черноморская, 60−86, 63−99; ул. Карасунская, 268−272, 351−367, 373−393; ул. Дзержинского, 23−33, 38−46.