Новая инфекционная больница и две поликлиники строятся в Минске. Подробности рассказали на «Беларусь 1».
В сообщении говорится, что к открытию в начале 2025 года готовится кинотеатр «Москва», расположенный на проспекте Победителей. К концу 2024 года заработает Минский международный выставочный центр, а также откроются три новых станции на Зеленолужской линии метро.
В эфире телеканала отметили, что на Долгиновском тракте строится новая инфекционная больница. Отмечается, что это будет настоящий медицинский город. По словам главы комитета по здравоохранению Мингорисполкома Игоря Юркевича, современная боксированная система, бактериологическая лаборатория, корпус для оказания помощи пациентам с особо опасными инфекциями, современное эндоскопическое, лабораторное оборудование дадут возможность оказывать диагностику, лечение пациентов, в том числе тяжелых больных.
Кроме того, в «Минск-Мире» строятся две новые поликлиники, которые окажутся крупнейшими в Минске. Производитель строительных работ Константин Дядко отметил, что их сдача запланирована на май 2025 года.
Также сказано, что в январе 2026 года запланировано введение в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Казимировской.
«А на улице Янки Лучины — вот-вот. Это, кстати, будет первый такой крупный спортивный объект в Лошице: с бассейнами, банями, тренажерными залами, кафе. И все в шаговой доступности», — отметили в сообщении.
Главный инженер предприятия «Аква-Минск» Виталий Савенок заметил, что в части аквазоны уже начали возводить фундамент. Он акцентировал внимание на том, что объект достаточной большой, отметив, что речь идет про 6,2 тысячи метров квадратных.
— Аквазона у нас состоит из водно-термальной зоны. В нее будут входить 7 бань, бассейны и джакузи.
Говорится, что около единственного действующего полигона твердых коммунальных отходов «Тростенецкий» строится новый мусороперерабатывающий завод. Директор предприятий «Гордорстрой» Сергей Панев сообщил, что Минск ежегодно перерабатывает около 600 000 тонн отходов.
— Вот мы на этот объем и планируем. Сразу с вводом завода планируем загрузить его на 100%.
Тем временем мы собрали десять любопытных вариантов подработки из Банка вакансий назвали белорусам в декабре 2024: преподаватель автошколы под Минском, почтальон и учитель физкультуры.
Ранее мы узнали тайны Дома художников в Минске: квартиры получили народные художники, элитная планировка, четырехкомнатная квартира стоит около $150 тысяч.