Снег во Владивостоке до Нового года: метеорологи дали прогноз

Синоптики назвали дату, когда во Владивостоке может выпасть снег, сообщает ИА PrimaMedia. Комментарий на эту тему дал главный метеоролог Приморья Борис Кубай.
Согласно расчётам, в субботу, 21 декабря, над Японским морем ожидается циклон средней интенсивности. Возможно, его северная часть коснётся Владивостока, и город слегка припорошит снегом. Шанс на это выше 50%, но всё же не стопроцентный. Всё будет зависеть от траектории движения циклона: небольшое отклонение на один градус широты может решить, попадёт ли зона осадков на город. Это связано с погрешностью модельных расчётов.
Синоптик также уточнил, что около 26 декабря через регион может пройти слабый атмосферный фронт, который способен принести небольшой снег.
«Таким образом, надежда есть. Мы будем уточнять информацию в оперативных прогнозах», — подытожил Кубай.