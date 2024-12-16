Снег во Владивостоке до Нового года: метеорологи дали прогноз

Согласно расчётам, в субботу, 21 декабря, над Японским морем ожидается циклон средней интенсивности. Возможно, его северная часть коснётся Владивостока, и город слегка припорошит снегом. Шанс на это выше 50%, но всё же не стопроцентный. Всё будет зависеть от траектории движения циклона: небольшое отклонение на один градус широты может решить, попадёт ли зона осадков на город. Это связано с погрешностью модельных расчётов.