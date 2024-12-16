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Снег во Владивостоке до Нового года: метеорологи дали прогноз

Не исключено, что осадки выпадут в ближайшее время.

Сейчас в Олбани: -1° 2 м/с 97% 769 мм рт. ст. -3°
Источник: PrimaMedia.ru

Синоптики назвали дату, когда во Владивостоке может выпасть снег, сообщает ИА PrimaMedia. Комментарий на эту тему дал главный метеоролог Приморья Борис Кубай.

Согласно расчётам, в субботу, 21 декабря, над Японским морем ожидается циклон средней интенсивности. Возможно, его северная часть коснётся Владивостока, и город слегка припорошит снегом. Шанс на это выше 50%, но всё же не стопроцентный. Всё будет зависеть от траектории движения циклона: небольшое отклонение на один градус широты может решить, попадёт ли зона осадков на город. Это связано с погрешностью модельных расчётов.

Синоптик также уточнил, что около 26 декабря через регион может пройти слабый атмосферный фронт, который способен принести небольшой снег.

«Таким образом, надежда есть. Мы будем уточнять информацию в оперативных прогнозах», — подытожил Кубай.