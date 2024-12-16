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Суд взыскал с Перинатального центра в Хабаровске 350 тысяч рублей

Деньги пошли на компенсацию морального вреда.

Источник: Правительство Хабаровского края

Кировский районный суд города Хабаровска встал на сторону супружеской пары, которые обратились с иском о взыскании морального вреда с краевого Перинатального центра. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», поводом для обращения стала, как посчитала чета, неверно выбранная тактика проведения родов, в результате чего младенец получил серьёзные травмы.

По информации объединённой пресс-службы судов Хабаровского края, во время родов ребёнок получил перелом ключицы, эпидуральную гематому и кефалогематому правой теменно-затылочной области. В исковом заявлении супруги попросили взыскать с Перинатального центра один миллион рублей, так как причинение вреда здоровью новорождённому вызвало у них нравственные страдания.

— Представитель ответчика в судебном заседании не согласился с доводами, изложенными истцами, указал, что все лечебные мероприятия были выполнены в соответствии с действующими клиническими рекомендациями. Действия медицинских работников при оказании медицинской помощи роженице и ее новорожденному ребенку правомерны, в связи с чем отсутствуют основания для компенсации морального вреда, — указано в сообщении.

Для того чтобы разобраться в ситуации, инстанцией была назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам её проведения специалисты пришли к выводу, что полученные ребёнком травмы действительно являются осложнениями, возникшими при оказании медицинской помощи. Так, перелом левой ключицы со смещением был однозначно оценен экспертами как дефект при ведении родов.

С учётом характера причиненных физических и нравственных страданий, степени вины причинителя вреда, суд частично удовлетворил исковые требования истцов к краевому «Перинатальному центру». С учреждения вместо миллиона было взыскано 350 тысяч рублей. Решение вступило в законную силу.