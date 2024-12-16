Суд взыскал с Перинатального центра в Хабаровске 350 тысяч рублей

— Представитель ответчика в судебном заседании не согласился с доводами, изложенными истцами, указал, что все лечебные мероприятия были выполнены в соответствии с действующими клиническими рекомендациями. Действия медицинских работников при оказании медицинской помощи роженице и ее новорожденному ребенку правомерны, в связи с чем отсутствуют основания для компенсации морального вреда, — указано в сообщении.