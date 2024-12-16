Создана система для контроля за мелким космическим мусором

Он отметил, что системы наблюдения и отслеживания объектов космического мусора преимущественно сосредоточены на крупных предметах размером более 10 см, используемые математические алгоритмы позволяют определять их координаты и скорость, а также прогнозировать будущее положение на орбите. Однако соответствующих эффективных методов и инструментов для расчета многочисленных параметров движения мелкого космического мусора, а также систем оценки качества такого мониторинга с помощью спутников в практике еще нет.