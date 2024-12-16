Новые троллейбусы на автономном ходу поступают в Хабаровск

В Хабаровск продолжают приходить новые троллейбусы на автономном ходу. Транспорт произвели во Владимире. Город в ближайшее время ожидает поступление еще семи машин. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
«Мы продолжим развивать электротранспорт в краевом центре. Он, кстати, весь муниципальный. Благодаря поддержке губернатора Дмитрия Демешина и правительства края мы закупили современные троллейбусы и трамваи. При этом новые троллейбусы оснащены системой автономного хода. Это позволяет нам открывать новые маршруты», — рассказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
По словам начальника управления транспорта Владимира Ощановского, троллейбусы выйдут на улицы города после техосмотра и необходимого для бесперебойной работы тестирования.
Современные троллейбусы на автономном ходу позволили открыть новый популярный маршрут. Сейчас в тестовом режиме машины ходят по маршруту № 4. Всего на линии два автомобиля. В будущем планируется добавить еще два.
Троллейбусы будут ходить от Комсомольской площади через Большую, Шелеста до Воронежского шоссе. Конечной станет остановка «Онкоцентр». На обратном пути троллейбус идет по улице Тихоокеанской.