Новые троллейбусы на автономном ходу поступают в Хабаровск

«Мы продолжим развивать электротранспорт в краевом центре. Он, кстати, весь муниципальный. Благодаря поддержке губернатора Дмитрия Демешина и правительства края мы закупили современные троллейбусы и трамваи. При этом новые троллейбусы оснащены системой автономного хода. Это позволяет нам открывать новые маршруты», — рассказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.