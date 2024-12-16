«Белавиа» запускает свой первый рейс в Китай

Первый полет Минск — Урумчи состоится 16 декабря.
Планируется, что выполняться авиарейсы будут на самолетах Boeing по понедельникам в 11:10, прибывать в 22:10. Время в пути составит шесть часов.
Обратный рейс из Урумчи запланирован в 23:20, в Минске пассажиры приземлятся в 01:00 на следующий день (разница во времени между городами составляет пять часов). Назад лететь придется дольше — 6 часов 40 минут.
Как сообщал ранее гендиректор «Белавиа» Игорь Чергинец, в авиакомпании рассчитывают на то, что особую популярность новый рейс вызовет среди иностранных студентов из КНР, обучающихся в Беларуси, а также туристов из Китая и представителей бизнеса.
«Это первое направление наших полетов в Китай, я надеюсь, что уже в следующем году мы расширим сеть маршрутов в Китайскую Народную Республику», — сказал он.
Гендиректор «Белавиа» отметил, что Урумчи был выбран неслучайно: город находится недалеко от границы с Казахстаном, что позволяет выполнять беспосадочные рейсы.
Авиасообщение между Беларусью и Китаем в настоящий момент обеспечивает перевозчик Air China, который летает из Минска в Пекин по понедельникам, вторникам и четвергам.