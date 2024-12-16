После обращений к Путину в аптеках провели рейды из-за дефицита физраствора

«По сообщениям россиян, они не могут приобрести физраствор, так как в аптечных сетях его просто нет. Например, в обращении из Владимирской области отмечают, что физраствора в районе нет более месяца, в некоторых других регионах — с октября. И это напряженная ситуация, когда человек не может приобрести никакого объема: ни 10 миллилитров, ни 20, ни 400. Например, житель из Ростова-на-Дону написал, что есть все уколы, все необходимое, но физраствора при копеечной стоимости — 26 рублей — нет в аптеках. Возможно, именно низкая цена в розничной сети и сделала препарат невыгодным для производства», — приводятся в сообщении слова эксперта направления «Народный фронт. Аналитика» Дмитрия Цвича.