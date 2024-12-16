Губернатор Иркутской области принял участие в акции «Елка желаний»

Традиционная акция «Елка желаний» проходит по всей России. Открытки с новогодними мечтами детей располагаются на елках по всей стране, одна из таких появилась и в здании правительства Иркутской области. Принял участие в акции и губернатор Приангарья Игорь Кобзев. Глава региона выбрал две открытки.
Одну из них отправил 3-летний мальчик из Иркутска. Хабиб живет в одном из городских социальных учреждений и мечтает получить самокат. Второе желание — от 16-летнего жителя города Кировска, ЛНР. Подросток попросил подарить ему велосипед.
— Каждый год я с радостью принимаю участие в этой акции, и для меня это не просто формальность. Участие в «Елке желаний» подчёркивает важность социальной ответственности в отношении тех, кто нуждается в нашей поддержке, — сказал Игорь Кобзев.
Всероссийская акция «Елка желаний» проводится с 2018 года. В этом году организацией мероприятий занимались активисты Движения Первых при поддержке Росмолодёжь. Добро. За годы проведения акции удалось исполнить более 210 тысяч новогодних желаний детей из 89 регионов страны. Узнать подробности и присоединиться к исполнению детских посланий можно на портале елкажеланий.рф.
В этом году старт «Елке желаний» дал президент РФ Владимир путин: 5 декабря он снял три открытки с новогодней ёлки в Центральном выставочном зале «Манеж».
Ранее «КП-Иркутск» сообщала, что в Иркутской области после проведения капитального ремонта начали работать два Дома культуры.