Как остановить развитие ангины в сезон ОРВИ

«Заложенность ушей напрямую связана с заложенностью носа. И если вы капаете в нос, то уши сами “разложатся. Но если, помимо заложенности, присутствуют острые боли, то лучше вовремя обратиться к ЛОР-врачу, так как это могут быть разные отиты, соответственно, последствия и осложнения”, — предупредила специалист.