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Как остановить развитие ангины в сезон ОРВИ

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек — РИА Новости Крым. При первых признаках ОРВИ, которые проявляются прежде всего болью в горле, необходимо полоскать его, а не «пшикать» спреями, чтобы купировать развитие ангин и фарингитов. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявила ЛОР-врач клиники Святителя Луки КФУ им. Вернадского Эльзара Языджиева.

Источник: РИА "Новости"

По словам Языджиевой, в сезон ОРВИ «количество пациентов возрастает с космической скоростью», и чтобы не пополнить число заболевших и избежать осложнений, необходимо выполнять профилактику.

«С появлением первых симптомов ОРВИ — а это боль в горле — лучше сразу начать полоскать горло. Именно таким методом, то есть выполаскивать инфекцию, а не просто “попшикать” (спреями и аэрозолями — ред.), как это любит делать современная молодежь, можно купировать развитие на начальном этапе развитие ангин и фарингитов», — сказала Языджиева.

Для этого подойдет любой антисептический раствор, отметила она.

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От заложенности носа помогут избавиться сосудосуживающие назальные капли, но применять их нужно не дольше 7 дней, добавила врач.

«За данный период они не вызывают никакой зависимости», — пояснила Языджиева.

А вот для заложенных ушей специальных капель не требуется, отметила она.

«Заложенность ушей напрямую связана с заложенностью носа. И если вы капаете в нос, то уши сами “разложатся. Но если, помимо заложенности, присутствуют острые боли, то лучше вовремя обратиться к ЛОР-врачу, так как это могут быть разные отиты, соответственно, последствия и осложнения”, — предупредила специалист.

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