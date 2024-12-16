Ушел из жизни Герой Социалистического Труда Николай Шурганов

В 1986 году за досрочное выполнение заданий 11-й пятилетки и социалистических обязательств, большой вклад в повышение эффективности производства, качества выпускаемой продукции и проявленный трудовой героизм кузнецу-штамповщику Николаю Шурганову было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Он также был награжден орденом Ленина.