Рейсы отменяют и задерживают: калининградский аэропорт не принимает самолёты из Москвы

В калининградском аэропорту отменяют и задерживают рейсы из столичных Шереметьево и Домодедово. Информация об этом появилась на информационных табло воздушных гаваней в понедельник, 16 декабря.
Утренний рейс «Аэрофлота» из Калининграда, который должен был вылететь в 6:10 отложен минимум на три часа. Следующий полёт в 9:15 не состоится вообще. Также изменения в расписании касаются пассажиров «Уральских авиалиний». При этом регистрация отправляющихся в Санкт-Петербург «Победой» и «Россией» уже началась.
В Калининградской области 16 декабря объявлено штормовое предупреждение.