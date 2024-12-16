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Рейсы отменяют и задерживают: калининградский аэропорт не принимает самолёты из Москвы

В регионе объявлено штормовое предупреждение.

В калининградском аэропорту отменяют и задерживают рейсы из столичных Шереметьево и Домодедово. Информация об этом появилась на информационных табло воздушных гаваней в понедельник, 16 декабря.

Утренний рейс «Аэрофлота» из Калининграда, который должен был вылететь в 6:10 отложен минимум на три часа. Следующий полёт в 9:15 не состоится вообще. Также изменения в расписании касаются пассажиров «Уральских авиалиний». При этом регистрация отправляющихся в Санкт-Петербург «Победой» и «Россией» уже началась.

В Калининградской области 16 декабря объявлено штормовое предупреждение.