Олбани
-1°
облачно, небольшой снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителей Ростовской области предупредили о гололеде и сильном ветре

В Ростовской области ожидается непогода.
Источник: Комсомольская правда

Жителей Ростовской области предупредили о гололеде и сильном ветре. Об этом сообщили в ГУ МЧС по донскому региону.

По данным синоптиков, на территории Ростовской области ожидается гололед и изморозь на дорогах. Поэтому автомобилистам стоит быть внимательнее и соблюдать правила дорожного движения. Также в регионе ожидается мокрый снег с дождем и его налипание на проводах и деревьях.

Порывы ветра достигнут 25 метров в секунду. В Таганрогском заливе и в северо-восточной части Азовского моря — до 28 метров в секунду.