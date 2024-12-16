Жителей Ростовской области предупредили о гололеде и сильном ветре

По данным синоптиков, на территории Ростовской области ожидается гололед и изморозь на дорогах. Поэтому автомобилистам стоит быть внимательнее и соблюдать правила дорожного движения. Также в регионе ожидается мокрый снег с дождем и его налипание на проводах и деревьях.