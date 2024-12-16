Жителей Ростовской области предупредили о гололеде и сильном ветре. Об этом сообщили в ГУ МЧС по донскому региону.
По данным синоптиков, на территории Ростовской области ожидается гололед и изморозь на дорогах. Поэтому автомобилистам стоит быть внимательнее и соблюдать правила дорожного движения. Также в регионе ожидается мокрый снег с дождем и его налипание на проводах и деревьях.
Порывы ветра достигнут 25 метров в секунду. В Таганрогском заливе и в северо-восточной части Азовского моря — до 28 метров в секунду.