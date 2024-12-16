В Москве в 2024 году родилось более 110 тыс. детей

«В этом году у нас родились уже свыше 110 тыс. москвичей. В целом мы наблюдаем снижение рождаемости как в Москве, так и в стране. Отчасти это последствия той демографической ямы, которая сформировалась в 90-е гг. К сожалению, женщин фертильного возраста сейчас объективно меньше», — сказала Ракова.
Она отметила, что на сегодняшний день средний возраст рождения первенца в столице составляет 29 лет. Кроме того, по словам Раковой, около 1,5 тыс. москвичек родили первого ребенка после 40 лет.
«Это второй демографический переход. Москва — большой город, мегаполис, женщины здесь активные, образованные, большое внимание они уделяют карьере и, как следствие, чаще всего откладывают материнство на более поздний срок. И это в том числе влияет на рождаемость. Сейчас средний возраст рождения первенца составляет 29 лет», — рассказала заммэра.
В сентябре этого года в столице стартовал проект для планирования беременности, за счет городских средств женщины могут бесплатно сдать тест на АМГ, чтобы узнать свой запас яйцеклеток, а при наличии показаний на два года заморозить их, сделать ЭКО и скрининг эмбриона.