В Москве в 2024 году родилось более 110 тыс. детей

«В этом году у нас родились уже свыше 110 тыс. москвичей. В целом мы наблюдаем снижение рождаемости как в Москве, так и в стране. Отчасти это последствия той демографической ямы, которая сформировалась в 90-е гг. К сожалению, женщин фертильного возраста сейчас объективно меньше», — сказала Ракова.