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В Челябинске проведут свет в темном переулке на улице Худякова

Мэр Алексей Лошкин поручил провести работы в ближайшее время.

Источник: АиФ

После жалобы челябинки в темном внутриквартальном проезде на улице Худякова проведут уличное освещение. Мэр Алексей Лошкин поручил заняться работами в ближайшее время. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Подписчица прислала главе города фото проблемного переулка. Он ведет к жилым дома и детскому саду. Освещения там нет и никогда не было.

«Дал поручение решить эту проблему. Инженеры нашего учреждения “ЭВИС” нашли возможность установки двух опор освещения. Для подключения их к общей системе нужно дополнительно проложить порядка 400 метров электрического кабеля», — написал Лошкин. Глава города пообещал лично проверить проведение работ по монтажу освещения.

Также он добавил, что будет составлена карта проблемных мест в городе, требующих технических решений и исправления ситуации.

ЖКХ