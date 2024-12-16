В Челябинске проведут свет в темном переулке на улице Худякова

После жалобы челябинки в темном внутриквартальном проезде на улице Худякова проведут уличное освещение. Мэр Алексей Лошкин поручил заняться работами в ближайшее время. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
Подписчица прислала главе города фото проблемного переулка. Он ведет к жилым дома и детскому саду. Освещения там нет и никогда не было.
«Дал поручение решить эту проблему. Инженеры нашего учреждения “ЭВИС” нашли возможность установки двух опор освещения. Для подключения их к общей системе нужно дополнительно проложить порядка 400 метров электрического кабеля», — написал Лошкин. Глава города пообещал лично проверить проведение работ по монтажу освещения.
Также он добавил, что будет составлена карта проблемных мест в городе, требующих технических решений и исправления ситуации.