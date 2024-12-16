В Москве с начала года заключили более 80 тыс. браков

«В этом году на данный момент в Москве заключили брак 80 тыс. пар. Мы регистрируем молодоженов не только во дворцах бракосочетания, но и на различных городских площадках, которые выбирают сами москвичи. Интересы и представления о свадьбе у всех разные, поэтому мы открыли 32 выездные площадки для регистрации брака. В основном это особняки, но есть также необычные места: смотровая площадка “Москва-Сити”, “Москвариум”, спортивный стадион и колесо обозрения», — сказала заммэра.