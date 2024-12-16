Олбани
-1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве с начала года заключили более 80 тыс. браков

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Свыше 80 тыс. пар зарегистрировали брак в Москве с начала текущего года, сообщила в интервью телеканалам «Москва 24», «Россия-1» и «Россия-24» заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Источник: Freepik

«В этом году на данный момент в Москве заключили брак 80 тыс. пар. Мы регистрируем молодоженов не только во дворцах бракосочетания, но и на различных городских площадках, которые выбирают сами москвичи. Интересы и представления о свадьбе у всех разные, поэтому мы открыли 32 выездные площадки для регистрации брака. В основном это особняки, но есть также необычные места: смотровая площадка “Москва-Сити”, “Москвариум”, спортивный стадион и колесо обозрения», — сказала заммэра.

Как сообщалось, в 2023 году более 86,5 тыс. пар зарегистрировали свои отношения в Москве, август и июль стали самыми популярными месяцами для свадеб.

Для торжественной свадебной церемонии в Москве доступно около 50 площадок, среди которых классические дворцы бракосочетания, музеи, станция метро, усадьбы и рестораны. Сервис «Наша свадьба» на портале mos.ru позволяет подобрать место для свадьбы по индивидуальному запросу молодоженов.