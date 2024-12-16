Ракова: все больницы и поликлиники Москвы стали полностью цифровыми

«Цифровизация проникает во все сферы нашей жизни. Даже такую сложную и консервативную, как медицина. Если мы хотим быть мировыми лидерами, то мы просто не можем отставать от этого процесса, не быть в его авангарде. Поэтому на протяжении многих лет мы активно занимаемся цифровизацией всех медицинских процессов и внедрением искусственного интеллекта. С этого года все московские больницы и поликлиники работают исключительно в цифровом формате. Это значит, что у врачей больше нет бумажных историй болезни и журналов. Зато у каждого врача и у каждой медсестры есть планшет и ноутбук, куда стекается вся медицинская информация», — рассказала Ракова.