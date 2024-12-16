В Хабаровском крае усилили охрану ёлок в лесах в преддверии Нового года

— Перед новогодними праздниками спрос на хвойные деревья значительно возрастает. Однако не все хотят приобретать их легально, поэтому многие отправляются в лес и рубят деревья без соответствующих разрешений. Для предотвращения таких случаев сотрудники лесной охраны усиливают патрулирование лесных массивов. Ежедневно они выезжают на участки, где ранее фиксировались случаи незаконной рубки. Особое внимание уделяется охране молодых хвойных деревьев. Важно помнить, что за незаконную рубку предусмотрена не только административная ответственность в виде штрафа, но и уголовная, — отметил заместитель руководителя Рослесхоза Александр Панфилов.