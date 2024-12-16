В Хабаровском крае усилили охрану ёлок в лесах в преддверии Нового года

В преддверии новогодних праздников в Хабаровском крае усиливается охрана хвойных деревьев в лесах. В регионе увеличено число инспекторов, которые выезжают на патрулирование тайги, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Перед новогодними праздниками спрос на хвойные деревья значительно возрастает. Однако не все хотят приобретать их легально, поэтому многие отправляются в лес и рубят деревья без соответствующих разрешений. Для предотвращения таких случаев сотрудники лесной охраны усиливают патрулирование лесных массивов. Ежедневно они выезжают на участки, где ранее фиксировались случаи незаконной рубки. Особое внимание уделяется охране молодых хвойных деревьев. Важно помнить, что за незаконную рубку предусмотрена не только административная ответственность в виде штрафа, но и уголовная, — отметил заместитель руководителя Рослесхоза Александр Панфилов.
В министерстве лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края подтвердили, что инспекторы уже начали патрулирование. Нарушителям за незаконную рубку хвойных деревьев грозит штраф до 5000 рублей с конфискацией дерева. Если же причинен значительный ущерб лесу, браконьера могут привлечь к уголовной ответственности со сроком наказания до двух лет лишения свободы.
Для легальной заготовки новогоднего дерева в лесу необходимо обратиться в краевой Минлесхоз. Там расскажут, в каком лесничестве это можно сделать. С лесничеством нужно заключить договор купли-продажи, который подтвердит законность приобретения и легальность заготовки. После этого под наблюдением специалиста можно отправиться на специально отведенную площадку, выбрать дерево и срубить его.