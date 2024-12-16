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В Уфе 16-летняя пассажирка байка получила увечья ног во встречном ДТП

Подросток оказалась на больничной койке.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе на больничной койке оказалась 16-летняя девушка. Подросток сильно пострадала в ДТП.

Как сообщает столичная Госавтоинспекция, в десятом часу вечера накануне, 15 декабря, на проспекте Октября столкнулись «Дэу Джентра», за рулем которой был 32-летний мужчина, и мотоцикл «Кайя» под управлением 17-летнего подростка. По предварительной версии, водитель легковушки разворачивался и врезался во встречный байк, от удара мотоцикл врезался в припаркованную «Ладу Гранта».

В массовой аварии пострадала пассажирка байка. Ее с травмами ноги доставили в больницу и госпитализировали.

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