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Часть Владивостока осталась без света из-за коммунальной аварии

ВПЭС озвучило список адресов, оставшихся без электроэнергии.

Источник: AP 2024

Специалисты ВПЭС работают над устранением аварии на электросетях Первомайского района Владивостока, сообщает ИА PrimaMedia.

В результате аварийного отключения без света остались жилые дома и соцобъекты на улицах: Беляева, Волкова, Добровольского, Космонавтов, Пацаева, Сахалинская. Среднее время устранения внеплановых отключений в сетях МУП «ВПЭС» составляет от 2 до 4 часов. Однако каждая ситуация индивидуальна, и сроки могут значительно отличаться.

Для получения информации при длительном отсутствии электроэнергии потребителей просят обращаться в Единую дежурную диспетчерскую службу Владивостока.

ЖКХ