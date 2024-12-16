Часть Владивостока осталась без света из-за коммунальной аварии

В результате аварийного отключения без света остались жилые дома и соцобъекты на улицах: Беляева, Волкова, Добровольского, Космонавтов, Пацаева, Сахалинская. Среднее время устранения внеплановых отключений в сетях МУП «ВПЭС» составляет от 2 до 4 часов. Однако каждая ситуация индивидуальна, и сроки могут значительно отличаться.