Хоценко: семь тысяч юных омичей бесплатно посетят Губернаторские елки

Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал, что по его поручению в этом году порядка семи тысяч юных омичей бесплатно посетят Губернаторские елки. За посещение праздничного мероприятия каждый зритель получит сладкие подарки.
Губернаторские елки — благотворительные новогодние представления, которые ежегодно проводят для отличников, сирот, детей из малоимущих семей, инвалидов, а также детей участников и ветеранов боевых действий. С 2022 года бесплатно посетить мероприятие могут и дети участников СВО.
В этом году новогодние представления пройдут в Омской филармонии и Северном драматическом театре драмы имени М. А. Ульянова в Таре.
В Омской филармонии с 24 по 27 декабря Омский государственный русский народный хор покажет свою новую постановку «Настоящее чудо», а 24 и 25 декабря в 11:00 и 14:00 часов Омский государственный Северный драмтеатр представит новый спектакль «Как двенадцать месяцев помирились».
Для юных омичей Государственный академический Омский русский народный хор подготовит новогоднюю музыкальную сказку. Гости мероприятия смогут насладиться представлением в сопровождении вокально-хореографических композиций и трюков, песен и волшебной музыки. Традиционно мероприятие начнется с интерактива с Дедом Морозом и Снегурочкой в фойе Концертного зала.
Юные омичи, проживающие в Большереченском, Большеуковском, Знаменском, Колосовском, Муромцевском, Седельниковском, Тарском, Тевризском и Усть-Ишимском районах Омской области смогут посмотреть рождественскую музыкальную сказку по мотивам словацкой народной сказки «Как двенадцать месяцев помирились». Представление пройдет в Северном драмтеатре имени М. А. Ульянова. Перед спектаклем зрителей будет ждать новогодний утренник.
Все праздничные представления организованы при поддержке регионального министерства культуры и Главного управления молодежной политики Омской области.