Хоценко: семь тысяч юных омичей бесплатно посетят Губернаторские елки

Губернаторские елки — благотворительные новогодние представления, которые ежегодно проводят для отличников, сирот, детей из малоимущих семей, инвалидов, а также детей участников и ветеранов боевых действий. С 2022 года бесплатно посетить мероприятие могут и дети участников СВО.