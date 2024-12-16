Олбани
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С улиц Омска вывезли шесть тысяч кубометров снега за выходные

Сегодня работа по уборке снега продолжается.

Источник: Om1 Омск

В Омске за минувшие выходные на специализированные полигоны вывезли более 6000 кубометров снега. Работы по расчистке велись в несколько этапов, чтобы не мешать движению транспорта.

Сотрудники дорожных служб проводили прометание дорог с временными интервалами, срезку наледи и накатов, а также уборку остановок и обработку тротуаров противогололедными материалами.

Сегодня работа продолжается: на улицы города вышли 198 специалистов и 163 единицы техники. Сотрудники продолжают расчищать дороги и тротуары, чтобы обеспечить безопасное движение транспорта и пешеходов.