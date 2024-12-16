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Бастрыкин поручил проверить жалобы жителей Прикамья на разбитую дорогу

По трассе с ямами и гололёдом не могут проехать автобусы.

Источник: Александр Демьянчук/ТАСС

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить жалобы жителей Пермского края, которые рассказали о разбитой и обледеневшей дороге.

Как сообщает информационный центр СК России, речь идёт о трассе в Добрянском округе. В социальных сетях жители территории сообщили о том, что дорога, соединяющая шесть населённых пунктов и окружной центр, находится в ненадлежащем состоянии.

По словам местных жителей, по 52-километровой дороге не могут проехать рейсовые автобусы, а сами прикамцы не могут добраться до больниц, школ и рабочих мест. Причиной затруднений стали не только ямы на полотне трассы, но и гололёд, который возник с наступлением зимы.

«Автомобильная дорога в непригодном состоянии: на её поверхности образовались многочисленные ямы и колеи, в осенне-зимний период своевременная очистка полотна от снега и наледи не осуществляется», — рассказывает информационный центр СКР.

Поскольку обращения жителей к администрации не принесли результата, внимание на проблему обратил глава СК РФ Александр Бастрыкин. Председатель ведомства поручил руководителю краевого управления Денису Головкину провести процессуальную проверку и доложить о её результатах.

СК