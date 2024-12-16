Бастрыкин поручил проверить жалобы жителей Прикамья на разбитую дорогу

По словам местных жителей, по 52-километровой дороге не могут проехать рейсовые автобусы, а сами прикамцы не могут добраться до больниц, школ и рабочих мест. Причиной затруднений стали не только ямы на полотне трассы, но и гололёд, который возник с наступлением зимы.