Бастрыкин поручил проверить жалобы жителей Прикамья на разбитую дорогу

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить жалобы жителей Пермского края, которые рассказали о разбитой и обледеневшей дороге.
Как сообщает информационный центр СК России, речь идёт о трассе в Добрянском округе. В социальных сетях жители территории сообщили о том, что дорога, соединяющая шесть населённых пунктов и окружной центр, находится в ненадлежащем состоянии.
По словам местных жителей, по 52-километровой дороге не могут проехать рейсовые автобусы, а сами прикамцы не могут добраться до больниц, школ и рабочих мест. Причиной затруднений стали не только ямы на полотне трассы, но и гололёд, который возник с наступлением зимы.
«Автомобильная дорога в непригодном состоянии: на её поверхности образовались многочисленные ямы и колеи, в осенне-зимний период своевременная очистка полотна от снега и наледи не осуществляется», — рассказывает информационный центр СКР.
Поскольку обращения жителей к администрации не принесли результата, внимание на проблему обратил глава СК РФ Александр Бастрыкин. Председатель ведомства поручил руководителю краевого управления Денису Головкину провести процессуальную проверку и доложить о её результатах.