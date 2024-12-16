Новая рабочая неделя в Ростове начнется с массовых отключений света

С 9:00 до 12:00 на улице 339-й Стрелковой Дивизии, 23 В, 23А, 25/1, 23/2, 23, 21, 23/1, 21/1, 16, 25, 23/3. А с 13:00 до 15:00 по данным адресам ожидается повторное отключение, кроме дома № 23 В.