Новая рабочая неделя в Ростове начнется с массовых отключений света

Информацию об этом сообщили в Донэнерго.
Без коммуникации останутся сотни ростовчан. Свет в домах погаснет из-за плановых работ на электросетях.
В понедельник, 16 декабря, без электричества с 9:00 до 17:00 останутся дом № 2/1 на улице Добровольского и дома № 316, 316/2, 318, 318/1, 320, 320А, 322А на проспекте 40 лет Победы.
Света не будет в СТ «Жемчужина», РСМ «Товарищ», «Дружба», «Росинка», «Северная Ривьера» и «Красный Аксай».
В этот же день с 10:00 до 15:00 обесточат дома на проспекте Чехова, 9−25, 26−36 и улице Петровской, 2.
С 10:00 до 16:00 коммуникации не будет на улице Долгожданной № 28−30, Лесной № 61−121, 62−66, 86−116, 94/280, 96/287А, Лучевой № 73−123, 78−108, Мадояна № 240−314, 245Б, 247−323, Пархоменко № 1−5, 40−48, Песчанокопской № 57−125, 58−120, Предботанической № 24−76, 141А, 141−201, Сормовской № 127−197, 136−220, 220Б, 178/86, Целинной № 34−48, 35−45, 47А, 49А, 51А, 53А, 55А, 57А, 59А, 61А.
С 9:00 до 12:00 на улице 339-й Стрелковой Дивизии, 23 В, 23А, 25/1, 23/2, 23, 21, 23/1, 21/1, 16, 25, 23/3. А с 13:00 до 15:00 по данным адресам ожидается повторное отключение, кроме дома № 23 В.
17 декабря, электроэнергия будет отсутствовать дважды с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 15:00 на улице Еременко, 52, 54/2, 56, 54 и 50.
С 8:00 до 17:00 свет погаснет в домах на улицах Шолохова № 7−9, 18−52; Цеховой, № 1−11, 2−12; Добролюбова № 1−11, 2−12; Герасименко № 3 и 3/1; на Ченцова № 5−39; Черепахина № 33−91, 16−94; Варфоломеева № 15−103, 32−128; Писарева № 1−21, 2−14; Верхненольной № 43−65А, 26−36, 44−48.