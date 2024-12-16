В Пермском крае на этой неделе пройдет снегопад и потеплеет до +1 градуса

Жителей Пермского края на этой неделе вновь ждут температурные качели и снегопады. Суточный перепад температуры может составить около 20 градусов — от −20 до +1 градуса.
В начале недели пройдет небольшой снег. Температура воздуха в течение суток составит −7…-2 градуса.
Уже с четверга, 19 декабря, начнет холодать. Днем синоптики прогнозируют прояснения. Если ночью температура воздуха составит −10…-5 градусов, то к вечеру уже будет до −20 градусов.
Пик похолодания придется в ночь на пятницу, 20 декабря. По предварительной информации ГИС-центра ПГНИУ, на севере региона столбик термометра опустится до −24 градусов, в Перми будет чуть теплее — около −20 градусов.
Днем мороз начнет отступать с приближением к Пермскому краю теплого фронта со Средиземного моря. До Прикамья он доберется ночью в предстоящую субботу, 21 декабря.
«В субботу можно ожидать снегопад и резкое потепление до −1…+1 градусов. Его пик придется ближе к вечеру», — отмечают синоптики в своем прогнозе погоды.
В воскресенье, 22 декабря, оттепель маловероятна, станет прохладнее на 2−4 градуса. Возможны снегопады при приближении холодного фронта циклона.