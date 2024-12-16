С 16 по 18 декабря в Таганроге проведут отключения электричества

В домах жителей Таганрога в период с 16 по 18 декабря будут отключать электричество. Об этом со ссылкой на ПАО «Россети» предупредила глава города Светлана Камбулова.
По словам управленца, временные отключения будут плановыми, их проведут в связи с ремонтными и техническими работами.
Сегодня, 16 декабря, с утра до 17 часов вечера обесточенными остались адреса: Прохладная, 7−1, 7−2, 5−1, 5−2, 3−1, 5, 3, 9, Свободы, 14−2, 14−1.
17 декабря без электроэнергии с 9 до 17 часов будут находиться: СТ «Зеленхоз», 5-я аллея, 3, 35, 37, 16, 41, 43, 4-я аллея, 36, 26, 24, 28, 3−6, 9−14, 21-й Мариупольский, 1−17б, 20-й Мариупольский, 1−20, 19-й Мариупольский, 1−20, 18-й Мариупольский, 1−39, 17-й Мариупольский, 1−56, 16-й Мариупольский, 1−40, 15-й Мариупольский, 1−28, Таврическая, 1, 9а, 21, 27, 31, 32б, 44, 43, Бериева, 1−10, Паустовского, 1−57, Шолоховская, 4−28, Фаины Раневской, 1−9, Семейная, 9−11, Валерия Ткачука, 7−12.
18 декабря с 9 до 17 часов под отключение попадут: 1-я Линия, 159−225, 170−222, 12-й Новый, 1−19, 2−22, 1-й Линейный, 76−96, 171−219, 13-й Квартальный, 1−11, 2−12, Береговой, 17−31, 18−40, Тургеневский, 97−115, 80−92, Шевченко, 61−105, 52−92, Энгельса, 13−25, 20−30.
Электричество будут включать без предупреждения.