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Жителей Красноярского края предупредили о сильном ветре

Ухудшение погоды ожидается на севере региона и в краевой столице.

Сейчас в Олбани: 2 м/с 93% 767 мм рт. ст. -2°
Источник: РИА "Новости"

Жителей Красноярского края предупредили об ухудшении погодных условий. По данным МЧС, в ближайшие сутки на юге Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района ожидается сильный ветер порывами до 25 м/с, а также метель.

На трассах в центральной и южной части региона сохраняется гололедица, поэтому водителей просят соблюдать скоростной режим и воздерживаться от крутых маневров. Кроме того, в горных районах есть вероятность схода лавин.

Отметим, что сильный ветер также ожидается и в Красноярске — его скорость может достигать 16 м/с.