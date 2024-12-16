Жителей Красноярского края предупредили о сильном ветре

Жителей Красноярского края предупредили об ухудшении погодных условий. По данным МЧС, в ближайшие сутки на юге Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района ожидается сильный ветер порывами до 25 м/с, а также метель.
На трассах в центральной и южной части региона сохраняется гололедица, поэтому водителей просят соблюдать скоростной режим и воздерживаться от крутых маневров. Кроме того, в горных районах есть вероятность схода лавин.
Отметим, что сильный ветер также ожидается и в Красноярске — его скорость может достигать 16 м/с.