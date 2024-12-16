Новый семейный МФЦ открыл двери в Хабаровском крае

МФЦ начал работу на базе краевого учреждения «Бикинский комплексный центр социального обслуживания населения». На торжественном запуске центра присутствовали и. о. заместителя председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Александр Дорофеев, глава Бикинского района Александр Демидов, представители районной администрации и приглашённые семьи.
«В семейных МФЦ применяется современный комплексный подход к поддержке семей с детьми, находящихся в сложных ситуациях. Это работа в режиме “одного окна”, индивидуальные программы помощи, консультации специалистов и мониторинг эффективности предоставляемых услуг. Всё это доступно в одном месте, что делает помощь более оперативной и качественной», — подчеркнул Дорофеев.
Открытие семейных МФЦ в регионе стало важной частью реализации мероприятий нацпроекта «Демография». Они оказывают поддержку всем, кто столкнулся с трудностями: от молодых семей до семей участников специальной военной операции или родителей детей с инвалидностью. Благодаря учреждениям жители могут получить помощь в оформлении мер социальной поддержки, воспользоваться психологической и юридической помощью, а также проконсультироваться по вопросам пособий, выплат и компенсаций.
Помимо нового учреждения в Бикине, подобные центры уже работают в Хабаровске и посёлке Ванино. Проект реализуется в рамках Национальной социальной инициативы, поддержанной президентом России Владимиром Путиным.