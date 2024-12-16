Новый семейный МФЦ открыл двери в Хабаровском крае

Открытие семейных МФЦ в регионе стало важной частью реализации мероприятий нацпроекта «Демография». Они оказывают поддержку всем, кто столкнулся с трудностями: от молодых семей до семей участников специальной военной операции или родителей детей с инвалидностью. Благодаря учреждениям жители могут получить помощь в оформлении мер социальной поддержки, воспользоваться психологической и юридической помощью, а также проконсультироваться по вопросам пособий, выплат и компенсаций.