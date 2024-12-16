В декабре стартуют работы по реконструкции парка Минного городка во Владивостоке

До конца 2024 года из федерального бюджета направят более 476 млн рублей на реконструкцию парка Минного городка во Владивостоке. Об этом заявила первый вице-губернатор Приморья Вера Щербина, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу правительства края.
Отмечается, что уже разработана концепция благоустройства парка, а также подготовлено задание на проектирование. Концессионер приступил к проектным работам, и в ближайшие месяцы начнется активная фаза работ. В частности, в декабре планируется оградить территорию парка и начать земляные работы. Кроме того, сейчас ведутся переговоры с поставщиками оборудования для установки аттракционов.
Щербина отметила, что первые полмиллиарда рублей, которые поступят в декабре, будут использованы для закупки аттракционов и оборудования для парка.
«Парк Минного городка будет большим подарком как для горожан, так и для жителей края, туристов, которые посещают Владивосток», — добавила Вера Щербина.
От динопарка до гастропроменада: будущее парка Минного городка решали во Владивостоке.
Реконструкцию места проведут в два этапа.
Напомним, масштабный план строительства парка Минного городка реализуют в рамках дальневосточной концессии. Объект стал одной из тем заседания Президиума Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, которое в июне провел заместитель председателя правительства РФ и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Благоустройством парка и превращением этой территории в гигантское общественное пространство займется ООО «Парк Владивосток».