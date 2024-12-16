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В декабре стартуют работы по реконструкции парка Минного городка во Владивостоке

Первые полмиллиарда рублей из федерального бюджета на преображение объекта направят до конца этого года.

Источник: PrimaMedia.ru

До конца 2024 года из федерального бюджета направят более 476 млн рублей на реконструкцию парка Минного городка во Владивостоке. Об этом заявила первый вице-губернатор Приморья Вера Щербина, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Отмечается, что уже разработана концепция благоустройства парка, а также подготовлено задание на проектирование. Концессионер приступил к проектным работам, и в ближайшие месяцы начнется активная фаза работ. В частности, в декабре планируется оградить территорию парка и начать земляные работы. Кроме того, сейчас ведутся переговоры с поставщиками оборудования для установки аттракционов.

Щербина отметила, что первые полмиллиарда рублей, которые поступят в декабре, будут использованы для закупки аттракционов и оборудования для парка.

«Парк Минного городка будет большим подарком как для горожан, так и для жителей края, туристов, которые посещают Владивосток», — добавила Вера Щербина.

От динопарка до гастропроменада: будущее парка Минного городка решали во Владивостоке.

Реконструкцию места проведут в два этапа.

Напомним, масштабный план строительства парка Минного городка реализуют в рамках дальневосточной концессии. Объект стал одной из тем заседания Президиума Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, которое в июне провел заместитель председателя правительства РФ и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Благоустройством парка и превращением этой территории в гигантское общественное пространство займется ООО «Парк Владивосток».

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