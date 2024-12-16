В декабре стартуют работы по реконструкции парка Минного городка во Владивостоке

Отмечается, что уже разработана концепция благоустройства парка, а также подготовлено задание на проектирование. Концессионер приступил к проектным работам, и в ближайшие месяцы начнется активная фаза работ. В частности, в декабре планируется оградить территорию парка и начать земляные работы. Кроме того, сейчас ведутся переговоры с поставщиками оборудования для установки аттракционов.