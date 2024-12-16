4 районные ёлки откроются в Новосибирске в выходные

В Новосибирске в ближайшие выходные планируют открыть ещё 4 районные ёлки. Об этом рассказали в дирекции городских парков.
Городские гуляния пройдут с 20 по 22 декабря. Так, первая ёлка откроется в 16:00 в парке имени Кирова 20 декабря. 21 декабря праздник состоится в Первомайском парке и Берёзовой роще в 16:00 и 17:00 соответственно. Заключительное открытие главного символа Нового года пройдёт 22 декабря в 16:00 в Затулинском парке.
Ранее КП-Новосибирск рассказывала, что корреспонденты узнали, как украсят главную ёлку в 2024 году в Новосибирске. В Новосибирске на монтаж новогодних украшений выделят 8,3 миллиона рублей.