Репетиция перед веерными отключениями: Кишинев частично остался без света

Публикуем список адресов, где запланированы отключения.
Ботаника:
Дечебал, 89, Сармизеджетуса, 9, 11/1, 999, 9999 — с 08:50 до 13:00.
Буребиста, 2−22, 36, 9999, Четатя Албэ, 170, Мунчешть, 336, 350, 356, 358, пер. 2 Мунчешть, 4−12 — с 09:00 до 17:00.
Н. Зелинского, 2, Н. Титулеску, 20B — с 14:00 до 17:00.
Н. Титулеску, 33 — с 09:30 до 14:00.
Буюканы:
О. Гибу, 9, 9/1, 11/2, 15−19, 666, Сучевица, 31, 34/2, 36, 36/1, 36/2, 36/3, 36/4, 38/2, 38/3 — с 09:40 до 17:00.
Алба-Юлия, 75 — с 09:30 до 17:00.
Центр:
Колумна, 170 — с 09:30 до 11:30.
Рышкановка:
Аэродромулуй, 5, 7/2, 7/3, 11, 11/1, 11/2, пер. Аэродромулуй, 11, А. Дога, 2/1, 13, 19/1, 21, 9001, пер. А. Дога, 13, Корнешть, 7, Флорика Ницэ, 2, 2/1, 7, 7/1, 7/2, Пьетрэрией, 19, 19A, Ренаштерий, 14 −20 — с 11:00 до 17:00.
Флорилор, 28 — с 09:30 до 17:00.
Албишоара, 72/2, 72/3, 76/1, Крамей, 11−13, 22, пер. 3 Крамей, 4, 9, 15, 9, 16−30, И. Заикин, 58, 64, 70−84, Мовила луй Бурчел, 9, 23, 27, 35, 35A, 39−51 — с 10:00 до 17:00.