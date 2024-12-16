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«Минсктранс» сказал про нарушения графика движения транспорта до 30 минут

«Минсктранс» сказал про отклонения от графика движения транспорта из-за погоды.

Источник: Комсомольская правда

«Минсктранс» сказал про нарушения графика движения транспорта до 30 минут. Подробности озвучили в пресс-службе организации.

В сообщении сказано, что общественный транспорт в столице может ходить с отклонением от графика движения транспорта по причине непогоды 16 декабря, в понедельник. В организации заметили, что по причине скопления транспорта из-за снега его движение осуществляется с опозданием до 30 минут.

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