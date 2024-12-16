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Ветер в Калининграде стихнет только к обеду

С утра порывы достигают 94 км/ч.

Сейчас в Олбани: -1° 2 м/с 93% 767 мм рт. ст. -2°

В Калининграде с утра понедельника, 16 декабря, порывы ветра достигают 94 км/ч. Днем же в Калининградской области обещают ветер свыше 100 км/ч, объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в калининградской области», в 8−10 часов ожидается пик ветрового воздействия. Особенно ветрено будет на берегу моря. В самом Калининграде обещают еще и дождь с крупой.

«Только после полудня осадки прекратятся и начнется ослабление ветра, уже к обеду порывы не превысят 18−23 м/с (преимущественно на побережье), температура снизится до +5…+8°С», — говорят синоптики.