Ветер в Калининграде стихнет только к обеду

В Калининграде с утра понедельника, 16 декабря, порывы ветра достигают 94 км/ч. Днем же в Калининградской области обещают ветер свыше 100 км/ч, объявлено штормовое предупреждение.
Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в калининградской области», в 8−10 часов ожидается пик ветрового воздействия. Особенно ветрено будет на берегу моря. В самом Калининграде обещают еще и дождь с крупой.
«Только после полудня осадки прекратятся и начнется ослабление ветра, уже к обеду порывы не превысят 18−23 м/с (преимущественно на побережье), температура снизится до +5…+8°С», — говорят синоптики.