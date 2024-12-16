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Шквалистый ветер и 17-градусные морозы пообещали синоптики омичам во вторник

В отдельных районах ожидается сильная метель.

Источник: Комсомольская правда

Завтра в Омской области ожидается похолодание до −17 градусов. Местами на регион обрушатся метель и шквалистый ветер. О том, какая будет погода в Омске 17 декабря 2024, рассказали синоптики Обь-Иртышского УГМС.

В ночь на вторник температура воздуха составит −7…-12 градусов. В отдельных районах столбик термометра может опуститься до −17 градусов. Местами ожидаются осадки в виде снега. Синоптики прогнозируют метель и гололедицу. Порывы ветра достигнут 7−12 м/с, местами — до 18 м/с. Днем столбик термометра поднимется до −5…-10 градусов.