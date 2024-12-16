В Новосибирске девушка спасла птицу- «щелкунчика» на «Речном вокзале»

— Дубоносы редко встречаются в Новосибирске и области, чаще во время миграции. В сентябре и октябре они залетают на посадки вишни, в дикой природе кормятся косточками обычной или виргинской черемухи, черевишни. В дикой природе в период миграции они кормятся в основном косточками обычной черемухи. У них очень мощный клюв, которым они щелкают косточки, могут даже раскусить косточку сливы. Все дубоносы должны были улететь на юг два месяца назад, встретить птицу зимой — это необычный факт. Выпускать его в природу можно будет не раньше середины апреля, — рассказал КП-Новосибирск биолог Алексей Яновский.