В Новосибирске девушка спасла птицу- «щелкунчика» на «Речном вокзале»

В Новосибирске девушка Татьяна спасла редкую птицу дубоноса на «Речном вокзале». Это случилось возле бизнес-центра 11 декабря.
— Татьяна вышла на улицу, заметила живую птицу в снегу, подобрала и отнесла в офис. Оказалось, что это дубонос — редкая в наших краях птица. Он ударился о стекло бизнес-центра и получил черепно-мозговую травму, не мог летать, но на ногах стоял. Сейчас он у меня дома в переноске, сидит в полумраке и тишине, больному нужен покой, — рассказала КП-Новосибирск Елена Земцова, волонтер «Крылатые судьбы. Центр помощи птицам Новосибирск».
Девушка отвезла птицу волонтерам, на второй день дубонос начал кушать и встал на лапки. Птицу кормят специальной смесью для лесных птиц, рябиной, ранеткой, черемухой и косточками вишни. Состояние птицы стабилизировалось, но пока рано делать прогнозы. Если все пройдет хорошо, то птицу могут выпустить обратно в дикую природу.
— Дубоносы редко встречаются в Новосибирске и области, чаще во время миграции. В сентябре и октябре они залетают на посадки вишни, в дикой природе кормятся косточками обычной или виргинской черемухи, черевишни. В дикой природе в период миграции они кормятся в основном косточками обычной черемухи. У них очень мощный клюв, которым они щелкают косточки, могут даже раскусить косточку сливы. Все дубоносы должны были улететь на юг два месяца назад, встретить птицу зимой — это необычный факт. Выпускать его в природу можно будет не раньше середины апреля, — рассказал КП-Новосибирск биолог Алексей Яновский.