Постоит ли еще тепло в Иркутской области: изучаем прогноз синоптиков

Мы изучили прогноз, составленный синоптиками. Получается, что в Иркутской области по-зимнему холодно будет в западных и северных районах. Там уже сегодня, 16 декабря, местами будет идти небольшой снег, сопровождаемый порывами ветра до 13 метров в секунду.
При этом в западной части региона и Слюдянском районе столбики термометра покажут минус 3−8 градусов, а там, где небо закроют облака — до минус 18.
В Катангском районе и на северо-востоке Приангарья днем будет минус 15 — 20, а кое-где до минус 27 градусов.
В Иркутске же, по данным синоптиков, сегодня температура воздуха вполне комфортная: минус 4 — 6 градусов. Снег пройдет во вторник, среду, четверг и пятницу.
В целом, как следует из прогноза Гидрометцентра России, вся начавшаяся неделя в Иркутской области будет теплой. Заморозки до минус 23 градусов, вероятно, ударят лишь в ночь на пятницу. Но уже днем 20 декабря столбики термометров вернутся к отметкам минус 6−13.
Со своей стороны, инспекторы МЧС по Иркутской области предупреждают: «На дорогах области снежный накат, гололедица, риск травматизма населения, затруднение движения транспорта, увеличение количества ДТП».