Постоит ли еще тепло в Иркутской области: изучаем прогноз синоптиков

В целом, как следует из прогноза Гидрометцентра России, вся начавшаяся неделя в Иркутской области будет теплой. Заморозки до минус 23 градусов, вероятно, ударят лишь в ночь на пятницу. Но уже днем 20 декабря столбики термометров вернутся к отметкам минус 6−13.