Михаил Селюков возглавил воронежское следственное управление СК

На посту главы следственного управления он сменил Кирилла Левита. Селюков имеет значительный опыт следственной и руководящей работы, окончил Белгородский госуниверситет и Белгородский национальный исследовательский госуниверситет. До 2007 года он служил в белгородской прокуратуре, а затем перешел на работу в Следственный комитет.