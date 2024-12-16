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Михаил Селюков возглавил воронежское следственное управление СК

Михаил Селюков назначен новым главой следственного управления Следственного комитета по Воронежской области. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства. Ранее, президент Владимир Путин присвоил Селюкову звание генерал-майора юстиции.

Источник: Аргументы и факты

До назначения в Воронежскую область, Селюков занимал должность заместителя руководителя СУ СК России по Томской области (с марта 2022-го по июнь 2023 года), а затем был назначен первым замруководителем следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю.

Михаил Селюков имеет награды: «Отличник следственных органов», медали «За безупречную службу II степени» и «За усердие в службе».

На посту главы следственного управления он сменил Кирилла Левита. Селюков имеет значительный опыт следственной и руководящей работы, окончил Белгородский госуниверситет и Белгородский национальный исследовательский госуниверситет. До 2007 года он служил в белгородской прокуратуре, а затем перешел на работу в Следственный комитет.

СК