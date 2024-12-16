Михаил Селюков возглавил воронежское следственное управление СК

До назначения в Воронежскую область, Селюков занимал должность заместителя руководителя СУ СК России по Томской области (с марта 2022-го по июнь 2023 года), а затем был назначен первым замруководителем следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю.
Михаил Селюков имеет награды: «Отличник следственных органов», медали «За безупречную службу II степени» и «За усердие в службе».
На посту главы следственного управления он сменил Кирилла Левита. Селюков имеет значительный опыт следственной и руководящей работы, окончил Белгородский госуниверситет и Белгородский национальный исследовательский госуниверситет. До 2007 года он служил в белгородской прокуратуре, а затем перешел на работу в Следственный комитет.