Нижегородцам назвали популярные даты для свадеб в 2025 году

206 заявлений на регистрацию брака подали в Нижегородской области на 2025 год. Об этом пишет ИА «Время Н» со ссылкой на региональный ЗАГС.
Самыми популярными датами будущего года стали 25.01.2025, 25.07.2025 и 08.08.2025.
Свадьбы будут проводить не только на традиционных площадках, но и новых территориях по пожеланиям молодоженов. Среди них — колесо обозрения «НиНо», парк «Швейцария», колокольня кремлевского Спасо-Преображенского кафедрального собора, усадьба Сироткиных, зал Шаляпина Нижегородского хорового колледжа имени Сивухина, а также фуникулер в Кремле.
При этом повышать стоимость на такие услуги в следующем году не планируется.
Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказали, где для нижегородцев могут организовать выездную церемонию бракосочетания.