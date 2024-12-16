Нижегородцам назвали популярные даты для свадеб в 2025 году

Свадьбы будут проводить не только на традиционных площадках, но и новых территориях по пожеланиям молодоженов. Среди них — колесо обозрения «НиНо», парк «Швейцария», колокольня кремлевского Спасо-Преображенского кафедрального собора, усадьба Сироткиных, зал Шаляпина Нижегородского хорового колледжа имени Сивухина, а также фуникулер в Кремле.