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Нижегородцам назвали популярные даты для свадеб в 2025 году

На будущий год уже подано более 200 заявлений на регистрацию брака.

Источник: Нижегородская правда

206 заявлений на регистрацию брака подали в Нижегородской области на 2025 год. Об этом пишет ИА «Время Н» со ссылкой на региональный ЗАГС.

Самыми популярными датами будущего года стали 25.01.2025, 25.07.2025 и 08.08.2025.

Свадьбы будут проводить не только на традиционных площадках, но и новых территориях по пожеланиям молодоженов. Среди них — колесо обозрения «НиНо», парк «Швейцария», колокольня кремлевского Спасо-Преображенского кафедрального собора, усадьба Сироткиных, зал Шаляпина Нижегородского хорового колледжа имени Сивухина, а также фуникулер в Кремле.

При этом повышать стоимость на такие услуги в следующем году не планируется.

Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказали, где для нижегородцев могут организовать выездную церемонию бракосочетания.